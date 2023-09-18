ECB üyesinden enflasyonu yorumu: Hükümetlerin dizginlemesi gerekli

borçlanma maliyetlerinin tepe noktası olabilecek bir seviyeye ulaşmasının ardından hükümetlerin tüketici fiyatlarını dizginlemek için üzerlerine düşeni yapmaları gerektiğini söyledi.

Bloomberg News'a konuşan Stournaras, "Para politikası enflasyonla mücadelede üzerine düşeni yaptı ve şimdi ateşin bir kısmını söndürmem maliye politikasına düşüyor" dedi.

Yunanistan MB Başkanı Stournaras, "Daha kısıtlayıcı bir mali duruş sadece ECB politikasına hoş bir stratejik tamamlayıcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda kamu borcunun kredibilitesini artırmaya ve bankalarla olan bağı gevşetmeye yardımcı olacaktır" diye konuştu.