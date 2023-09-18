Çin: Avrupa Birliği korumacılığı reddetmeye devam etmeli

Çin resmi haber ajansı Xinhua, Çin Dışişleri Bakanı Wang'ın, Çin'in AB'nin stratejik bağımsızlığını ve Avrupa entegrasyonunu sürekli olarak desteklediğini ve her iki tarafın da "açık bir tutum sergilemesi, serbest ticareti sıkı bir şekilde desteklemesi, korumacılığı reddetmesi ve Çin-AB işbirliğinin olumlu etkilerini elde etmesi" gerektiğini söylediğini aktardı.

Wang, "Çin-AB işbirliği farklılıklardan daha ağır basar ve iki taraf rakip değil ortaktır" dedi.

Xinhua, söz konusu açıklamaların Wang'ın Cumartesi günü Malta'daki mevkidaşı Ian Borg ile yaptığı ve Çin ile Malta'nın Çin-Avrupa Birliği işbirliğini geliştirmek üzere birlikte çalışma kararı aldığı görüşme sırasında yapıldığını belirtti.

Wang, Çin'in Malta'nın Çin-AB ilişkilerinin geliştirilmesinde olumlu bir rol oynamaya devam etmesini umduğunu da söyledi.