Apara Ekonomi Almanya hedefini bu yıl geçecek: Yenilenebilir kaynaklar kullanılacak
Giriş Tarihi: 18.9.2023 13:48 Son Güncelleme: 18.9.2023 13:52

Almanya hedefini bu yıl geçecek: Yenilenebilir kaynaklar kullanılacak

Almanya hedefini bu yıl geçecek: Yenilenebilir kaynaklar kullanılacak

Almanya, enerji ihtiyacının yüzde 50'sini yenilenebilir kaynaklardan elde etme hedefini bu yıl geçecek.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji ihtiyacının yüzde 50'sinden fazlasını yenilenebilir enerjiden üretilmesi hedefinin bu yıl yakalanabileceğini söyledi.

Habeck, Berlin'de Heinrich Boell Vakfı tarafından düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, elektrik talebinin artmasıyla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 yılına kadar elektrik üretiminin %80'ini oluşturması gerektiğini söyledi. Ancak Habeck, "Mevcut hızla oraya ulaşamayacağız" uyarısını da yaptı.

Bakan Habeck, karada rüzgar enerjisinin genişlemesinin de iyi ilerlediğini ve 2022'nin tamamındaki üretim hacmine 2023 Temmuz ayı sonunda ulaşıldığını söyledi.

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Almanya hedefini bu yıl geçecek: Yenilenebilir kaynaklar kullanılacak
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