ABD’de kısa vadeli finansman teklifi hazırladılar

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki iki büyük Cumhuriyetçi grup, federal hükümetin kapanmasını önlemek için kısa vadeli bir finansman teklifi hazırladılar.

Cumhuriyetçiler, federal hükümetin 30 Eylül'den sonra da finanse edilmesini sağlamak için Demokratlarla son ana kadar sürecek müzakereler öncesinde partilerindeki çıkmazı kırmak için harekete geçti.

Aşırı sağcı Freedom Caucus ve daha merkezci Main Street Caucus liderleri tarafından Pazar günü açıklanan teklif, keskin harcama kesintileri ve yasayı Demokratların kontrolündeki Senato'da başarısız kılacak bir sınır güvenliği hükmü içeriyor. Ancak önerilen bir aylık uzatma, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin mevcut mali yıl sona erdiğinde hükümeti finanse etmenin bir yolunu bulmaya çalıştıklarına işaret ediyor.

Temsilciler Meclisi üyelerinin bu hafta içinde kısa vadeli uzatma için oylama yapmaları bekleniyor.

Cumhuriyetçilerin sunulan yasa teklifinin geçmesi için yeterli oya sahip olup olmadıkları belirsiz. Zira bir avuç Cumhuriyetçi sosyal medya üzerinden teklife karşı olduklarını açıkladı. Teklife hiçbir Demokrat'ın destek vermesi beklenmiyor.

Teklif, hükümet fonlarını 31 Ekim'e kadar uzatacak ancak tarım, çalışma, çevre ve iç güvenlik dahil olmak üzere çoğu hükümet programı için isteğe bağlı harcama seviyelerini yaklaşık %8 oranında azaltacak. Kesintiler savunma bütçesi ya da Gazi İşleri Bakanlığı için geçerli olmayacak.