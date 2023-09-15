ECB üyesi: Gevşek bütçe politikalarının enflasyonu körükleme riski var

İspanya'da düzenlenen bir finans konferansında konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy, ECB'nin dün aldığı faiz artırım kararı hakkında konuşmayı reddetti ve hükümetleri, enflasyonu 2025 yılına kadar %2'lik hedefine geri getirmeye çalışan ECB'nin görevini zorlaştırmamaya çağırdı.

Villeroy, "Hükümetler enflasyonist baskıları daha da körükleyecek aşırı genişlemeci bir tutumdan kaçınmalıdır. Bu nedenle daha koordineli ve yeniden düzenlenmiş bir mali ve parasal duruşa ihtiyacımız var" dedi.