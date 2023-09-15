Apara Ekonomi ECB üyesi: Gevşek bütçe politikalarının enflasyonu körükleme riski var
Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:55 Son Güncelleme: 15.9.2023 10:56

ECB üyesi: Gevşek bütçe politikalarının enflasyonu körükleme riski var

ECB üyesi: Gevşek bütçe politikalarının enflasyonu körükleme riski var

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy de Galhau aşırı gevşek bütçe politikalarının, ECB'nin enflasyonu düşürmek için mücadele ettiği bir dönemde enflasyonu körükleme riski taşıdığını söyledi.

İspanya'da düzenlenen bir finans konferansında konuşan Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı Francois Villeroy, ECB'nin dün aldığı faiz artırım kararı hakkında konuşmayı reddetti ve hükümetleri, enflasyonu 2025 yılına kadar %2'lik hedefine geri getirmeye çalışan ECB'nin görevini zorlaştırmamaya çağırdı.

Villeroy, "Hükümetler enflasyonist baskıları daha da körükleyecek aşırı genişlemeci bir tutumdan kaçınmalıdır. Bu nedenle daha koordineli ve yeniden düzenlenmiş bir mali ve parasal duruşa ihtiyacımız var" dedi.

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ECB üyesi: Gevşek bütçe politikalarının enflasyonu körükleme riski var
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