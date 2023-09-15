Apara Ekonomi ECB üyelerinden faiz artırımı yorumu
Giriş Tarihi: 15.9.2023 10:44 Son Güncelleme: 15.9.2023 10:45

ECB üyelerinden faiz artırımı yorumu

ECB üyelerinden faiz artırımı yorumu

Avrupa Merkez Bankası (ECB)'nın şahin üyelerinden bazıları, ücretlerin hızla artmaya devam etmesi ve enflasyonun umulandan daha yüksek çıkması halinde Aralık ayında faiz oranlarının yeniden artırılabileceğine inanıyorlar.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi toplantısına katılan bazı isimlerin Financial Times'a yaptıkları açıklamalara göre, Euro bölgesi enflasyonunun tahmin edilenden daha yüksek olması halinde ECB, Aralık ayında projeksiyonlar güncellendiğinde faiz oranlarını yeniden yükseltmeyi değerlendirecek.

FT'ye konuşan kaynaklardan biri, "İşimizin kesinlikle bittiğine katılmıyorum. Ekim ayında tekrar artırıma gitmek için [enflasyonda] çok olumsuz bir sürprize ihtiyacımız var, ancak Aralık ayında artırıma gidebiliriz" dedi.

Bir diğer kaynak da Aralık ayında çeyrek puanlık bir artışın "hala mümkün olduğunu - bunu göz ardı etmiyorum" dedi.

Natixis ekonomisti Dirk Schumacher, "Tekrar artırım yapmaları için enflasyonun yukarı yönde oldukça fazla sürpriz yapması gerektiği düşündüğümden daha açık bir şekilde ifade edildi" dedi.

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ECB üyelerinden faiz artırımı yorumu
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