Çin’in sanayi üretimi ve perakende satış büyümesi beklentileri aştı

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ağustos ayında sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. Temmuz ayında üretim artışı yüzde 3,7 olmuştu. Ekonomistler ise Ağustos ayında sanayi üretiminde yüzde 3,9 artış bekliyorlardı.

Ağustos ayında perakende satışlar da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 arttı. Temmuz ayında yüzde 2,5 olan artış oranının Ağustos'ta yüzde 3,0 olarak gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Çin'de sabit varlık yatırımları da 2023 yılının ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı. Beklenti yüzde 3,3 artış olacağı yönündeydi. Ocak-Temmuz döneminde yatırımlar yüzde 3,4 artmıştı.