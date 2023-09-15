Çin’de emlak krizi devam ediyor

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, değer bazında konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düştü. Yılın ilk 7 ayında ise satışlar yüzde 0,7 artmıştı.

Ocak-Ağustos döneminde emlak yatırımları yıllık bazda yüzde 8,8 düşerek ilk 7 aydaki yüzde 8,5'lik düşüşten daha fazla geriledi.

Yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre %7,1 düşerken, ilk yedi aydaki düşüş %6,5 oldu.

Yeni inşaat başlangıçları da ilk sekiz ayda yüde 24,4 geriledi. Ocak-Temmuz döneminde düşüş yüze 24,5 olmuştu.

Çin'in emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar Ocak-Temmuz döneminde %11,2'lik düşüşün ardından yılın ilk 8 ayında yıllık bazda %12,9 azaldı.