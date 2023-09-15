Apara Ekonomi Çin'de emlak krizi devam ediyor
Giriş Tarihi: 15.9.2023 08:51

Çin'de emlak krizi devam ediyor

Çin’de emlak krizi devam ediyor

Çin yönetiminin uzun süredir devam eden emlak krizini tersine çevirme çabalarına rağmen Çin'de emlak yatırımları ve konut satışları daha da kötüleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, değer bazında konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre yüzde 1,5 düştü. Yılın ilk 7 ayında ise satışlar yüzde 0,7 artmıştı.

Ocak-Ağustos döneminde emlak yatırımları yıllık bazda yüzde 8,8 düşerek ilk 7 aydaki yüzde 8,5'lik düşüşten daha fazla geriledi.

Yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yıla göre %7,1 düşerken, ilk yedi aydaki düşüş %6,5 oldu.

Yeni inşaat başlangıçları da ilk sekiz ayda yüde 24,4 geriledi. Ocak-Temmuz döneminde düşüş yüze 24,5 olmuştu.

Çin'in emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar Ocak-Temmuz döneminde %11,2'lik düşüşün ardından yılın ilk 8 ayında yıllık bazda %12,9 azaldı.

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Çin'de emlak krizi devam ediyor
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