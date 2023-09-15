AB’den 5 milyar avroya yakın ticaret fazlası

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 205,2 milyar avroyu, ithalatı ise yüzde 21,5 gerileyerek 200,3 milyar avroyu buldu. AB'nin dış ticaret fazlası, temmuz ayında 4,9 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, temmuzda 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 düşüşle 227,8 milyar avro, ithalat da yüzde 18,2 azalarak 221,3 milyar avro oldu. Böylece Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası, temmuzda 6,5 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 41,4 milyar avro ile ABD, 27,4 milyar avro ile İngiltere, 18,1 milyar avro ile Çin, 15 milyar avro ile İsviçre ve 9,1 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,3 milyar avro ile Çin, 27,5 milyar avro ile ABD, 14,4 milyar avro ile İngiltere, 10,9 milyar avro ile İsviçre, 8,7 milyar avro ile Norveç ve 7,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB, özellikle artan enerji maliyetleri nedeniyle geçen yıl boyunca ticaret açığı vermişti.