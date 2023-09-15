ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentileri, endeksin söz konusu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle Mayıs 2022'den bu yana en büyük artışı kaydeden ithalat fiyat endeksi, temmuzda yüzde 0,1 artmıştı.

İthalat fiyat endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3 azaldı.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 1,3 yükseldi. Beklentiler, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi temmuzda yüzde 0,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 5,5'lik düşüş kaydetti.