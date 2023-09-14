İngiltere’de konut fiyat göstergesi 14 yılın en düşük seviyesinde

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından hazırlanan ve konut fiyatlarında artış ve düşüş bekleyenler arasındaki farkı ölçen fiyat dengesi İngiltere'de Temmuz ayındaki -55'ten Ağustos ayında -68'e geriledi. Bu, konut fiyat dengesinin Şubat 2009'dan bu yana aldığı en zayıf değer oldu.

RICS'in baş ekonomisti Simon Rubinsohn anketle ilgili olarak, "Fiyatlar, nispeten daha düşük olmasına rağmen düşmeye devam ediyor. Bugüne kadarki mütevazı düşüşün, aşağıdakiler bağlamında görülmesi gerekir Pandemi döneminde önemli bir artış kaydedildi" dedi.