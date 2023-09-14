Faiz artırımının durması euro için hayal kırıklığı olabilir

Preiss yayınladığı yatırımcı notunda, ECB Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantıda. "kötüleşen ekonomik görünüme karşı enflasyonun devam eden kalıcılığını tartmak zorunda kalacağını" vurguladı.

DZ Bank Research analisti, "para politikasının durmasından" yana olduğunu ancak faiz oranlarının daha da artırılmasının prensipte göz ardı edilemeyeceğini belirtti ve "Piyasa katılımcıları şu anda %60 olasılıkla 25 baz puanlık bir artış beklediğinden, Euro için, bir faiz artışının olmaması hayal kırıklığı olabilir" dedi.

EUR/USD şu sıralarda %0,07 artışla 1,07369 seviyesinden işlem görüyor.