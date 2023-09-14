Çin’in otomotiv sektöründen AB’ye çağrı

AB'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma açmasına yanıt veren Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, AB'nin Avrupa'da elektrikli araçların gelişimini engellemek veya işletme maliyetlerini arttırmak için keyfi olarak tek taraflı ekonomik veya ticari araçlar kullanamayacağını vurguladı.

Avrupa'ya ihraç edilen Çin yapımı otomobillerin fiyatının genellikle yurtiçi fiyatın neredeyse iki katı olduğunu belirten Cui, Çin'in güçlü elektrikli araç ihracatının büyük devlet sübvansiyonlarının bir sonucu olmadığını da ifade etti.