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Giriş Tarihi: 14.9.2023 09:34

Çin'in otomotiv sektöründen AB'ye çağrı

Çin’in otomotiv sektöründen AB’ye çağrı

Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, Çin'in elektrikli araç (EV) sanayi zincirinin son derece rekabetçi olduğunu belirterek, AB'yi sektörün gelişimine objektif bir gözle bakmaya çağırdı.

AB'nin Çin elektrikli araçlarına yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturma açmasına yanıt veren Çin Binek Otomobil Derneği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, AB'nin Avrupa'da elektrikli araçların gelişimini engellemek veya işletme maliyetlerini arttırmak için keyfi olarak tek taraflı ekonomik veya ticari araçlar kullanamayacağını vurguladı.

Avrupa'ya ihraç edilen Çin yapımı otomobillerin fiyatının genellikle yurtiçi fiyatın neredeyse iki katı olduğunu belirten Cui, Çin'in güçlü elektrikli araç ihracatının büyük devlet sübvansiyonlarının bir sonucu olmadığını da ifade etti.

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Çin'in otomotiv sektöründen AB'ye çağrı
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