Avustralya’da istihdam beklenmedik şekilde arttı

Avustralya'nın iş gücü piyasası, ekonomiye beklentilerin üzerinde 64 bin 900 istihdam eklenmesiyle Ağustos ayında yeniden canlandı. Piyasaların istihdam beklentisi 23 bin artış olacağı yönündeydi.

Avustralya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ağustos ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde kaldı. Piyasalar işsizlik oranının aynı seviyede kalacağını öngörüyorlardı.

RBA, yakın zamanda ekonomik gidişatın seyrini belirlerken enflasyon ve istihdam verilerini yakından değerlendireceğini açıklamıştı. Bugünkü verilerin, RBA'nın yıl sonuna kadar en az bir faiz artırımına daha zemin hazırlayabileceği belirtiliyor.

Ağustos ayında istihdamdaki beklenmedik artış, Temmuz ayında okul tatili civarında meydana gelen düşüşün ardından geldi. İstihdam artışının 62 bin 100'ü yarı zamanlı, 2 bin 800'ü tam zamanlı olarak açıklandı.

İş gücüne katılım oranı yüzde 66,7'den yüzde 67,0 gibi rekor bir seviyeye çıkarken, aylık çalışma saati yüzde 0,5 düşüş gösterdi.