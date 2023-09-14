Analistlerden ECB’nin faiz kararı tahmini

Analistler ve yatırımcılar, ECB'nin bugün açıklayacağı projeksiyonlarda gelecek yıl için enflasyon tahminini %3'ün üzerine çıkararak faiz artırımı argümanını güçlendireceği yönünde çıkan haberlere kadar Banka'nın faiz artırımlarına ara vereceğini öngörüyorlardı. Ancak, gelen haberler sonrasında yatırımcıların görüşlerinde değişim yaşanıyor.

Danske Bank ekonomisti Piet Haines Christiansen, "Enflasyon ivmesi ECB'nin duraksaması için çok güçlü" ifadelerini kullanırken, para piyasaları da Temmuz 2022'de başlayan bir döngünün sonuncusu olması beklenen 25 baz puanlık bir artışa %65 olasılık veriyorlar.

ECB'nin bugün 25 baz puanlık bir artış kararı alması halinde mevduat faiz oranı yüzde 4,0'e yükselecek ve bu oran Euro'nun 1999'da piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en yüksek faiz olacak.