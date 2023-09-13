Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri düştü

Reuters'in 248 büyük Japon imalatçının katılımı ile yaptığı aylık anket ile hazırladığı güven endeksi Eylül'de Ağustos ayındaki +12'den +4'e keskin bir düşüş gösterdi. Bu, endeksin 14 puan gerilediği Ocak ayından bu yana görülen en büyük düşüş oldu.

Reuters'in yaptığı anket, BOJ'un 2 Ekim'de açıklayacağı ve yakından takip edilen üç aylık Tankan anketi için öncü bir gösterge niteliği taşıyor.

Yazılı yorumlarda birçok Japon firması hammadde girdi maliyetlerinin yükselmesinden ve yurtiçi ve yurtdışındaki zayıf talepten şikayet etti. Ukrayna savaşı ve artan Çin-ABD gerilimi de olumsuz etkenler olarak görüldü.

Ankete katılan bir makine üreticisi, "Ukrayna'daki savaşın uzamasından kaynaklanan jeopolitik riskler ve ABD-Çin arasındaki sürtüşmelerin artması gibi küresel ekonomiyi çevreleyen belirsizlikler nedeniyle iş koşullarımız pek iyi değil" dedi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kimyasal madde üreticisi ise "Başta Çin olmak üzere denizaşırı pazarlarda düşüş yaşanıyor ve iç talep de zayıflıyor" dedi.

Eylül ayında imalat dışı güven endeksi de bir önceki aya göre 9 puan düşerek artı 23'e geriledi ve Mayıs 2020'den bu yana en büyük düşüşü yaşadı.

Hizmetler sektörü endeksi çeyrek bazda Haziran ayına göre 1 puan gerileyerek BOJ'un üç aylık Tankan endeksinde hafif bir düşüşe işaret etti.

Görünüm endeksleri de iş koşullarının yılın geri kalanında zorlu olmaya devam edebileceğine işaret etti. Aralık ayında imalat sektörü güven endeksinin +4 seviyesinde kalması ve hizmetler sektörü endeksinin yılsonunda hafif bir düşüşle 21'e gerilemesi bekleniyor.