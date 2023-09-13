İngiliz hükümetten resesyonu önleyecek adım

İngiltere'de GSYH hasıla Temmuz ayında hizmet, üretim ve inşaat sektörlerindeki düşüşlerle beklenenin üzerinde, yüzde 0,5 daraldı.

Tombs yayınladığı araştırma notunda, hizmet sektörünün sağlık ve eğitim alanlarındaki grevlerden etkilendiğini, kötü hava koşullarının ise inşaat, dağıtım ve gıda ve konaklama sektörlerini etkilediğini belirtti.

Tombs, imalat sektöründeki düşüşün devam edebileceğini ancak enflasyonun düşmesiyle reel ücretlerdeki artışın hizmetleri destekleyerek ekonominin resesyona girmesini önleyeceğini savundu.