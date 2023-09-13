Apara Ekonomi İngiliz hükümetten resesyonu önleyecek adım
Giriş Tarihi: 13.9.2023 10:29

İngiliz hükümetten resesyonu önleyecek adım

İngiliz hükümetten resesyonu önleyecek adım

Pantheon Macroeconomics baş ekonomisti Samuel Tombs, İngiltere ekonomisindeki daralmanın tek seferlik faktörlere bağlanabileceğini ve bu nedenle büyük bir düşüş eğiliminin başlangıcına işaret etmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'de GSYH hasıla Temmuz ayında hizmet, üretim ve inşaat sektörlerindeki düşüşlerle beklenenin üzerinde, yüzde 0,5 daraldı.

Tombs yayınladığı araştırma notunda, hizmet sektörünün sağlık ve eğitim alanlarındaki grevlerden etkilendiğini, kötü hava koşullarının ise inşaat, dağıtım ve gıda ve konaklama sektörlerini etkilediğini belirtti.

Tombs, imalat sektöründeki düşüşün devam edebileceğini ancak enflasyonun düşmesiyle reel ücretlerdeki artışın hizmetleri destekleyerek ekonominin resesyona girmesini önleyeceğini savundu.

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İngiliz hükümetten resesyonu önleyecek adım
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