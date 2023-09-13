Güney Kore’de işsizlik oranı 24 yılın en düşük seviyesinde

Güney Kore İstatistik Bürosu(KOSTAT) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı, Ağustos ayında yüzde 2,8'den yüzde 2,4'e indi.

Böylece işsizlik oranı 1999 yılı Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

Her ne kadar iş gücü piyasası Güney Kore Merkez Bankası'nın (BoK) "şahin" duruşunu desteklese de, bunun bir faiz artırımına yol açması pek olası görülmüyor. Banka, son 5 toplantısında faizi yüzde 3,50 seviyesinde bıraktı.



Mevsimsel düzeltilmemiş verilerle işsizlik oranı ise yüzde 2,7'den yüzde 2,0'ye indi.

İstihdam edilen kişi sayısı Ağustos ayında bir önceki yıl aynı aya göre 268 bin artarak 28,68 milyon oldu.