ECB’nin faiz artırma ihtimali değerlendiriliyor

Enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalacağı projeksiyonlarının Avrupa Merkez Bankası(ECB)'nın Yönetim Konseyi toplantısında art arda onuncu kez faiz artırması ihtimalini güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Kaynak, ECB'nin bugün başlayan ve 2 gün sürecek Yönetim Konseyi'ne sunacağı üç aylık projeksiyonların 2024 yılında enflasyonu %3'ün üzerine çıkaracağını öngördüler.

Güncellenen 2024 projeksiyonu merkez bankasının %2'lik hedefinden, piyasanın yüzde 2,7 olan beklentilerinden ve Haziran ayındaki %3'lük tahminden daha yüksek olacak.

Konuya yakın kaynaklara göre, faiz konusunda karar kolay verilmeyecek ve toplantı için resmi tekliflerin henüz sunulmadı. Ancak yakından güncellenecek 2024 rakamlarının enflasyonu düşürmenin daha önce düşünülenden daha zor olabileceği yönündeki korkuları doğrular görünmeleri halinde faiz artırımı yönünde bir karar alınması olasılığı güçlenecek.

Kaynaklar, ECB projeksiyorlarında büyüme tahmininin bu yıl ve 2024 için kabaca piyasa beklentilerine paralel olarak düşürüleceğini ifade ettiler,

Ekonomistler Euro Bölgesi'nin bu yıl %0,6 ve 2024 yılında %0,9 büyüyeceğini öngörüyorlar.