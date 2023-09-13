Almanya’da şirket iflasları yüzde 20,5 arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede bu yılın ilk yarısında 8 bin 571 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 arttı.

Söz konusu dönemde 10 bin şirket baz alındığında, yılın ilk yarısında Almanya'da toplam 25,3 iflas yaşandı. En çok iflas ise 54.1 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu 41.3 vaka ile geçici istihdam bürolarını da içeren diğer hizmet sektörü takip etti.

İflasların en az görüldüğü sektör ise 2,4 vaka ile enerji tedarik sektörü oldu.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise ilk yarıda 13,9 milyar avro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, 2022'nin ocak-haziran döneminde yaklaşık 8,2 milyar avroydu.

Kurumsal iflaslar dışında 33 bin 140 borçlu da ocak-haziran döneminde iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2022'in aynı dönemine kıyasla yüzde 1,9 azaldı.

AĞUSTOSTA İFLAS BAŞVURULARI YÜZDE 13,8 ARTTI

Verilere göre, ağustos ayındaki iflas başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,8 arttı.

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, artan risklere rağmen, bir iflas dalgası görünmediğini vurgulayarak, "Çok sayıda ekonomik sorun ve belirsizliğin arka planında, önümüzdeki birkaç ay içinde bir önceki yıla göre daha yüksek sayıda iflas bekleniyor." yorumunu yaptı.

Bu arada, Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösterememişti.

Son yıllarda yaşanan Kovid-19 salgını, tedarik zinciri kesintileri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi çok sayıdaki kriz, Alman ekonomisinin zayıf yönlerini su yüzüne çıkarırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin Almanya'dan ithal ettiği malları giderek daha fazla üretebilmesi ve yüksek enflasyonla artan faizler Alman ekonomisinin büyümesini daha da zorlaştırıyor.

Yavaşlayan küresel büyüme, ihracattaki düşüş, yüksek enerji fiyatları sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da ekonomiyi olumsuz etkiliyor.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.