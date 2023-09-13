ABD’li şirketlerden resesyon uyarısı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri, hükümet yetkilileri ve giderek artan sayıda yatırımcıdan gelen Fed'in faiz artırımının ekonomiye önemli ölçüde zarar vermeyeceğine dair görüş belirtmesine rağmen, ABD'de resesyon riskinin arttığı konusunda uyardı.

BlackRock ve Amundi'nin üst düzey fon yöneticileri Financial Times'a, ABD ekonomisinin Fed'in agresif parasal sıkılaştırması karşısında büyük ölçüde dirençli göründüğünü, ancak artık özellikle işgücü piyasasında çatlakların ortaya çıktığını söyledi.

2,1 trilyon doları yöneten Amundi'nin yatırım sorumlusu Vincent Mortier, "Bizim için resesyon olasılığı çok yüksek. Asıl soru ne kadar derin ve ne kadar uzun süreceği olacak. Biz piyasada oluşan fikir birliğinden ziyade ABD'deki dinamiklerden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, daralmanın bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında gerçekleşmesini beklediğini belirtti.

9,4 trilyon doları yöneten BlackRock'un Küresel Sabit Getirili Varlıklardan Sorumlu Yatırım Başkanı Rick Rieder da, son haftalarda ABD ekonomisinin durumu hakkında daha karamsar hale geldiğini söyledi.

"YAVAŞLAMA ÇOKTAN BAŞLADI"

Rieder, ülkenin ciddi bir resesyon riskinden sıyrıldığını düşündüğünü ancak yavaşlamanın çoktan başladığını söyledi.

Rieder mevcut durumla ilgili, "Ekonomi konusunda oldukça heyecanlıydık. Ama ironik bir şekilde, insanların resesyonu görmezden geldiğini düşündüğümde şimdi aslında bazı somut yavaşlama işaretleri gördüğümüzü düşünüyorum. Resesyonun yok sayılabileceğini sanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Her iki şirket de Fed'in faiz artırımını çoktan bitirmiş olabileceği ve tahvillerin ekonominin zayıfladığı dönemde iyi bir performans göstereceği düşüncesiyle portföylerinde göstergelerinin önerdiğinden daha yüklü miktarda ABD devlet tahvili pozisyonuna sahipler.

PİYASA BÜYÜK ORANDA "YUMUŞAK İNİŞ" BEKLİYOR

Yöneticilerin uyarıları, piyasanın büyük kısmının, Fed'in ekonomiyi resesyona sokmadan enflasyonu düşürdüğü senaryoyu tarif eden "yumuşak iniş" beklediği bir dönemde geldi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen hafta sonu yumuşak bir inişin mümkün olduğuna giderek daha fazla güvendiğini açıklamıştı.

Yatırım bankası Goldman Sachs da bu ayın başlarında ABD için önümüzdeki 12 ayda başlayan resesyon olasılığını azaltmıştı.

Bank of America'nın küresel fon yöneticileri arasında gerçekleştirilen ve Salı günü yayımlanan anketi ise katılımcıların dörtte üçünün küresel ekonomi için ya yumuşak iniş ya da hiç gerileme beklemediğini gösterdi. Bu rakam Haziran ayında yüzde 68 olmuştu.

Yatırımcıların yükseliş beklentileri vadeli işlem piyasasına da yansımaya başladı. Yatırımcılar bu yılın başlarında, Fed'in resesyon karşısında para politikasını gevşetmek zorunda kalacağını tahmin ederek 2023'te faizlerde büyük indirimleri yapılacağı yönünde pozisyon almışlardı.

Beklenen faiz indirimi son aylarda büyük ölçüde gelecek yılın ortasına ertelenmişti.

İŞSİZLİK VERİSİ RESESYON BEKLENTİLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Hem Mortier hem de Rieder, yavaşlamanın kanıtı olarak yakın zamanda işgücü piyasasında gözlenen çatırdamaya işaret etti. İşsizlik Ağustos'ta ekonomistlerin beklentilerini aşarak yüzde 3,8'e yükselmişti. Eklenen iş sayısı tahminlerden yüksek olsa da önceki iyi aya ait toplamlar aşağı yönlü revize edildi.

"İlk kez işgücünde gözle görülür bir gevşeklik var" diyen Rieder, daha fazla faiz artırımının giderek olası görünmemesi nedeniyle şu anda sunulan nispeten yüksek tahvil getirilerinin caiz göründüğünü belirtti.

"ABD'Lİ TÜKETİCİ TÜKENDİ"

Mortier de daha zayıf bir iş piyasasının, şirketlerin pazar payı için rekabet etmek amacıyla fiyatları düşürmesi nedeniyle kurumsal marjlar üzerinde baskı oluşturacağını ve tüketici talebini olumsuz etkileyeceğinin altını çizerek, "ABD'li tüketici tükendi" ifadesini kullandı.

Bununla birlikte şirketlerin nakit rezervlerini tüketmesi ve daha yüksek faizler üzerinden yeniden finansmana ihtiyaç duyması nedeniyle kurumsal bilançoların daha da gerginleşeceğini düşünen Mortier, "Yakında yeniden finansmanda oluşan bir duvara doğru ilerliyoruz" dedi.

Amundi'nin yatırım sorumlusu ABD'li yetkililerin ekonomiye desteği artırma olanağını sınırlayan yüksek düzeydeki kamu borcuna da dikkat çekti.