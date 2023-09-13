ABD’den usulsüz işsizlik ödemeleri açıklaması

ABD Genel Sorumluluk Ofisi raporu, Nisan 2020'den Mayıs 2023'e kadar ödenecek yaklaşık 900 milyar dolarlık işsizlik yardımının 100 milyar ila 135 milyar dolarlık kısmı hileli olabileceğini belirtti. Bu, ödenen her 7 doların yaklaşık 1 dolarına eşit.

GAO'nun dolandırıcılık tahmini, eyaletlerin Mart 2020 ile Mart 2023 arasında hileli ödemeler ya da hileli olmayan fazla ödemeler olarak tahmin ettikleri yaklaşık 56 milyar dolardan yaklaşık iki kat daha yüksek.

GAO rapor özetinde, "Pandemi sırasında UI dolandırıcılığının tam boyutu muhtemelen hiçbir zaman kesin olarak bilinemeyecektir" denildi.

Çalışma Bakanlığı, GAO'nun bulgusunun büyüklüğüne itiraz ederek, bunun Pandemi İşsizlik Yardımı programı kapsamındaki şüpheli taleplerin küçük bir örneğine dayandığını söyledi.