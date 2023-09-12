Merkez Bankasından ihracatçılara yeni kredi desteği! Limit yükseltildi

Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti.
Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor.
İHRACAT PAZARLARINDAKİ ZORLUKLARA RAĞMEN TCMB TEŞVİKİ REKOR GETİRDİ
Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti.
İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB'nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı.
MERKEZ BANKASI'NIN FİNANSMAN KOLAYLIĞI İLE İHRACAT PERFORMANSINA SAĞLANAN DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK
Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek.
Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde, "Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.
BAKAN ŞİMŞEK 'REFAH ARTIŞI'NIN ANAHTARINI AÇIKLADI
Yeni OVP ile birlikte Türkiye bir yandan ihracat destekleriyle büyümesini sürdürürken, bir yandan da sıkı para politikası adımları ile enflasyonun baskılanması için adımlar atıyor. İhracatçılara desteklerin süreceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.
BAKAN BOLAT: İHRACATÇIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ
Kararın ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi sosyal medya hesabından, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diyerek şu açıklamalarda bulundu:
"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikamız çerçevesinde ihracatın ve ihracatçılarımızın her zaman yanında olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için ihracatçının Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ediyoruz."
MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN: DESTEKLEYİCİ UYGULAMALARA DEVAM EDECEĞİZ
Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da, "Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
İHRACATÇILAR KARARDAN MEMNUN
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, 1,5 ay önce 300 milyon lira olan günlük reeskont kredisi limitinin 10 kat artırılma kararı ile önemli bir sorunun aşılmış olduğunu belirtti.