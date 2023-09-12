Apara Ekonomi Japonya Maliye Bakanı: BOJ'un enflasyon hedefini gerçekleştirmesini bekliyorum
Giriş Tarihi: 12.9.2023 08:58 Son Güncelleme: 12.9.2023 09:01

Japonya Maliye Bakanı: BOJ'un enflasyon hedefini gerçekleştirmesini bekliyorum

Japonya Maliye Bakanı: BOJ’un enflasyon hedefini gerçekleştirmesini bekliyorum

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, "BOJ'un uygun politikalar ile enflasyon hedefini gerçekleştirmeye çalışmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, BOJ'un para politikasını uygun bir şekilde yürütmesini ve "ekonomi, fiyatlar ve finansal koşulları" dikkate alarak enflasyon hedefine ulaşmak için hükümetle birlikte çalışmasını beklediğini söyledi.

Suzuki, BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın hafta sonu yaptığı ve negatif faiz oranlarından ve ultra gevşek para politikasından kademeli olarak uzaklaşılacağını ima eden açıklamaları hakkında yorum yapmayı reddetti.

Suzuki, "Spesifik para politikası davranışları BOJ'un kararına bağlı. BOJ'un hükümetle yakın temas halinde olmaya devam etmesini ve fiyat istikrarı hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için ekonomi, fiyatlar ve finansal koşulları göz önünde bulundurarak para politikasını uygun bir şekilde yürütmesini bekliyorum" diye konuştu.

Ueda'nın Yomiuri Shimbun'a verdiği röportajdaki sözlerinin ardından BOJ'un negatif faiz politikasından uzaklaşabileceği beklentisiyle Japonya'da uzun vadeli faizler Pazartesi günü son neredeyse son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

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Japonya Maliye Bakanı: BOJ'un enflasyon hedefini gerçekleştirmesini bekliyorum
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