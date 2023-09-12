Ekonomistlerden revize: Çin ekonomisi için büyüme tahminleri düştü

Ekonomistler, Çin ekonomisinin bu yıl ve önümüzdeki yıl, önceden düşünülenden daha yavaş büyüyeceğini öngördüler.

Capital Economics'in Çin ekonomisi başkanı Julian Evans-Pritchard."Bunun başlıca sorumlusu emlak sektörüdür. Bu büyüme kaynağı artık buharlaştı ve geri gelmeyecek. Biz uzun zamandır çoğu kişiden daha düşüş yanlısıyız... ancak büyümenin düşüş hızı bizi bile şaşırttı. Yavaşlama muhtemelen daha devam edecek" dedi.

Çin anakarası içinde ve dışında yerleşik 76 analistle yapılan ankete göre, Çin ekonomisinin bu yıl %5,0 büyüyeceği tahmin edilirken, bu oran Temmuz ayında yapılan ankette öngörülen %5,5'in altında kaldı. Tahminler %4,5 ile %5,5 arasında değişiyordu.

2024 için büyüme betlentisi de yüzde 4,8'den yüzde 4,5'e çekildi.

Neredeyse tüm ekonomistler bir önceki ankete kıyasla bu yıl ve gelecek yıl için büyüme görünümlerini düşürdüler.

Bazı ekonomistler, Pekin'den damla damla gelen politika teşviklerinin ekonomiyi istikrara kavuşturmaya yetmeyeceği için hükümetin bu yılki %5 civarındaki büyüme hedefinin tutturulamayabileceği uyarısında bulundu.