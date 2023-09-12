Birleşik Krallık’ta işsizlik yüzde 4,3’e yükseldi

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e çıktı.

Ülkede bonus hariç yıllık gelirler ise temmuzda yüzde 7,8 artış kaydetti. ONS açıklamasında, temmuz ayındaki gelir artışının, 2001'den bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Reel gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak için enflasyonu yarıya indirme planımıza sadık kalmalıyız." ifadesini kullandı.