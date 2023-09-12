Apara Ekonomi Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 4,3'e yükseldi
Giriş Tarihi: 12.9.2023 10:47

Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 4,3'e yükseldi

Birleşik Krallık’ta işsizlik yüzde 4,3’e yükseldi

Birleşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e çıktı.

Ülkede bonus hariç yıllık gelirler ise temmuzda yüzde 7,8 artış kaydetti. ONS açıklamasında, temmuz ayındaki gelir artışının, 2001'den bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Reel gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak için enflasyonu yarıya indirme planımıza sadık kalmalıyız." ifadesini kullandı.

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Birleşik Krallık'ta işsizlik yüzde 4,3'e yükseldi
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