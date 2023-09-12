2008 krizinin başarılı tahmincisi açıkladı: ABD için yeni uyarı geldi

Pandemi sonrası değişen çalışma biçimleri pandeminin etkilerinin tamamen silinmesine rağmen belli düzeylerde geçerliliğini korurken ABD'de ofis piyasası ile ilgili yeni bir uyarı geldi.

Hayman Capital Management'ın Kurucusu Kyle Bass, işyeri trendleri değişirken ve faiz oranları artarken ABD'de ofis sektörünün zorlanacağını ve bunun bankacılık sektörüne de yansıyacağını öngördü.

Bass, Bloomberg TV'ye verdiği röportajında "ABD'deki bankalar ofis piyasası dolayısıyla 200-250 milyar dolar arasında para kaybedecek. Bankalarda yaklaşık 2 trilyon dolarlık özkaynak olduğu düşünüldüğünde bu rakamın ABD bankacılık özkaynağına yüzde 10'luk bir darbe vurabilir" şeklinde konuştu.

2008 finansal krizinden önce yüksek riskli mortgage kredilerine karşı başarılı bir öngörüde bulunan Bass ofis alanlarının ticari gayrimenkul piyasasında kayıp bildirecek ana sektör olduğunu belirtti.

Bass'e göre ABD'de daha eski ve düşük kalitedeki ofis binalarının tasfiye edilmesi gerekecek.

Öte yandan yüksek faiz oranları ve sıkı kredi koşulları gayrimenkul geliştiricilerinin işini daha da zorlaştırıyor.

Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasını beklemezken, ücretlerin güçlü kalacağını tahmin eden Bass "Ücretler konusunda yapışkan bir durumla karşı karşıya kalacağız ve önümüzdeki 6-8 ayda ekonominin gerileyeceğini göreceğiz" dedi.