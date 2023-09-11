Sanayide çarklar dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı sanayi üretim verisini açıkladı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %7,4 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,7, imalat sanayi sektörü endeksi %7,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,1 arttı.