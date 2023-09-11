Çin’de üretici fiyatları geriledi

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin'de tüketici fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı. Temmuz ayında fiyatlar yıllık yüzde 0,3 düşmüştü.
Ağustos ayında fiyatların yüzde 0,2 yükselmesi bekleniyordu.
Gıda fiyatlar Ağustos ayında geçen yıla göre yüzde 1,7 gerilerken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,5 arttı.
Çekirdek tüketici fiyatları Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı.
Üretici fiyatları ise Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,0 düştü. Temmuz ayında yıllık bazda düşüş yüzde 4,4 olmuştu.