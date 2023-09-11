BOJ Başkanı Ueda: Negatif faizler sona erebilir

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılmasının mümkün olduğuna karar vermeleri halinde negatif faiz oranrlarını sona erdirebileceklerini söyledi.

Yomiuri gazetesinin haberine göre Ueda, BOJ'un negatif faizlerri sona erdirip erdiremeyeceğine karar vermek için yeterli veriye yıl sonuna kadar sahip olabileceğini de vurguladı.

Ueda ayrıca, BOJ'un Japon yeninde son dönemde yaşanan değer kayıpları konusunda hükümet ile yakın şekilde çalıştığını, değer kayıplarının ekonomiye ve fiyatlara etkilerini değerlendirmekte olduğunu da vurguladı.