Apara Ekonomi BOJ Başkanı Ueda: Negatif faizler sona erebilir
Giriş Tarihi: 11.9.2023 08:50

BOJ Başkanı Ueda: Negatif faizler sona erebilir

BOJ Başkanı Ueda: Negatif faizler sona erebilir

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, "Eğer enflasyon hedefinin başarılması mümkün hale gelir ise negatif faizler sona erebilir" açıklamasında bulundu.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılmasının mümkün olduğuna karar vermeleri halinde negatif faiz oranrlarını sona erdirebileceklerini söyledi.

Yomiuri gazetesinin haberine göre Ueda, BOJ'un negatif faizlerri sona erdirip erdiremeyeceğine karar vermek için yeterli veriye yıl sonuna kadar sahip olabileceğini de vurguladı.

Ueda ayrıca, BOJ'un Japon yeninde son dönemde yaşanan değer kayıpları konusunda hükümet ile yakın şekilde çalıştığını, değer kayıplarının ekonomiye ve fiyatlara etkilerini değerlendirmekte olduğunu da vurguladı.

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BOJ Başkanı Ueda: Negatif faizler sona erebilir
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