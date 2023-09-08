New York Fed Başkanı’ndan işsizlik oranı beklentisi

New York Fed Başkanı John Williams, işsizlik oranının önümüzdeki aylarda yüzde 4'ün biraz üzerine çıkmasını beklediğini söyledi.

Ancak Williams, işsizlik oranında bu tür bir yükselişi geçmişteki gerileme dönemlerinde görülenlerle tutarlı görmediğini söyledi.

ABD'de işsizlik oranı şu anda yüzde 3,8 seviyesinde bulunuyor.

Williams konuşmasında, mevcut enflasyon dinamiklerinin "geleneksel" ekonomi ile tutarlı olmadığına dikkat çekti ve "'Resesyona girmek üzere olduğumuza dair tüm o konuşmalar yok oldu" diyerek birçok kişinin ekonomik görünümü nasıl gördüğünde bir değişiklik olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Fed'in enflasyonu yüzde 2'ye getirmeye kesinlikle kararlı olduğunu da ifade eden Williams, "Fed neyi başarmaya çalıştığına dair dürüst bir görünüm sunuyor. Ekonominin gelişimine bağlı olarak politikasını gerektiği gibi uyarlayacak" dedi.

"FED'İN FAİZLERİ YENİDEN ARTIRMAYA İHTİYAÇ DUYUP DUYMAYACAĞI CEVABI HENÜZ VERİLEMEMİŞ BİR SORU"

New York Fed Başkanı John Williams, para politikasının ekonomiyi yeniden dengeye getirmek için yeterince kısıtlayıcı olup olmadığının, faizin yeniden artırılmasına ihtiyaç olup olmadığının, cevabı henüz verilmemiş, "açık bir soru" olduğunu söyledi.

Fed bu ayın sonunda toplanmadan önce açıklanacak daha fazla veri olduğuna dikkat çeken Williams, Fed'in faiz oranlarını yeniden yükseltmesi gerekip gerekmediğini söylemekten kaçınırken, "Politikamız iyi bir yerde, ancak verilere bağımlı olmaya devam etmemiz gerekecek" dedi.

Williams, merkez bankasının faiz belirleme toplantısı öncesinde alışılagelmiş sessiz dönemine girmeden önce konuşması planlanan son merkez bankası yetkilileri arasında yer alıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 19-20 Eylül tarihlerinde toplanacak.