Apara Ekonomi ECB'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor
Giriş Tarihi: 8.9.2023 15:21

ECB'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor

ECB’nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor

Barclays ekonomistleri, ECB'nin perşembe günü yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında yeni makro tahminler setini açıklayacağını, açıklanacak tahminlerin muhtemelen daha zayıf bir Euro Bölgesi GSYH büyümesine işaret edeceğini bildirdiler.

Barclays ekonomistleri, Mariano Cena ve Silvia Ardagna, Avrupa Merkez Bankası(ECB)'nın 2023 ve 2024 yılları için hali hazırda yüzde 0,9 ve yüzde 1,5 olan GSYH büyüme tahminlerini yüzde 0,6 ve 1,0 olarak revize edeceğini öngördüler ve risklerin aşağı yönlü olduğunu savundular.

Ekonomistlere göre, ikinci çeyrekte beklenmedik bir şekilde zayıflayan ekonomii ve başta Çin olmak üzere zayıflayan küresel zemin büyümeyi olumsuz etkileyecek ve beklenenden daha yüksek seyreden enerji fiyatları ile ECB'nin önceki tahminleriyle uyumlu nominal ücret artışı da tüketimi baskılayacak.

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ECB'nin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor
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