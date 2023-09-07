Metal endüstrisinden AB’ye enerji dönüşümü çağrısı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup gönderen endüstri birliği Eurometaux, enerji yoğun endüstrilerin karbonsuzlaştırılmasına odaklanan AB İnovasyon Fonu'nun kritik mineralleri de içermesi gerektiğini savundu.

Eurometaux, "Bugün Çin sadece temiz teknoloji üretiminin büyük bir bölümünü değil, aynı zamanda bunlar için gerekli kritik mineral işleme kapasitesinin %50-90'ını ve birçok küresel kaynağı da kontrol ediyor. ABD, Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki devasa yatırım paketiyle hızla arayı kapatırken, Avrupa'nın yatırım ortamı devam eden Ukrayna çatışması nedeniyle daha da kötüleşti" dedi.

Mektup Rio Tinto, Norsk Hydro, Albemarle, Umicore , Northvolt, Solvay ve Aurubis gibi şirketler tarafından imzalandı.

Mektupta, AB İnovasyon Fonu'nun, yenilenebilir hidrojen ve fosil yakıtlar arasındaki maliyet farklarına yardımcı olmak için oluşturulan AB Hidrojen Bankası modelini kopyalayarak kritik minerallerin işlenmesini destekleyebileceği belirtildi.

Eurometaux, AB'nin temiz teknoloji yatırımlarını arttırmak için kurduğu Avrupa için Stratejik Teknolojiler Platformu'nun "ne yeterli ne de yeterince hedefe yönelik olduğunu" savunduğu mektupta, "En önemlisi, kritik mineral değer zincirine odaklanmıyor, dönüştürme, işleme ... ve rafine etme operasyonlarını ölçeklendirmek için yeni, uzun vadeli ve hedefli destek sağlayamıyor" dedi.