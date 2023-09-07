JPMorgan: Japon yeninde zayıflık henüz sona ermedi

Japon yenin dolar karşısında bu yıl muhtemelen 152, 2024 yılında ise 155 seviyesine gerileyeceğini ifade eden JPMorgan Chase & Co.'nun Japonya piyasaları araştırma müdürü Tohru Sasaki, Japonya Merkez Bankası'nın bu yıl getiri eğrisi kontrol politikasından vazgeçme ihtimalinin bile uzun vadede fazla umut vermeyeceğini savundu.

Bloomberg'in son çeyrekte dolar-yen kuru için yaptığı ankette en isabetli tahminci olan Sasaki, BOJ'un politika faizlerini artırmasının ya da enflasyonu düşürmesinin zor olduğunu ve bunun da yene zarar verdiğini ifade etti.

Sasaki, "Yen muhtemelen gelecek yıl bile en zayıf para birimlerinden biri olacak. Bu durumdan nasıl çıkabileceğimizden emin değilim" diye konuştu.