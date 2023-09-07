Daralma sürüyor: Çin’in ihracat ve ithalatı geriledi

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre Ağustos ayında hem ihrdacat hem de ithalat azaldı. Çin'in ihracatı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8,8 düşerken, ithalat yüzde 7,3 daraldı.

Ekonomistler ihracatın yüzde 9,2-10 ve ithalattın yüzde 9,0-9,7'lik bir düşüş göstermesini bekliyorlardı.

Temmuz ayında ihracat yüzde 14,5 ve ithalat yüzde 12,4 daralmıştı.

Ağustos ayında Çin'in ticaret fazlası 68,36 milyar dolar ile 73,8 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı. Temmuz ayında ticaret fazlası 80,6 milyar dolar olmuştu.

Yuan cinsinden hesaplandığında Ağustos ayında Çin'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 ve ithalatı yüzde 1,6 azaldı. Ti1caret fazlası 488 milyar yuan oldu.