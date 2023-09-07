BoE: Faiz artırımlarında sona yaklaşılmış olabilir

Parlamento'da konuşan İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ve dokuz üyeli Para Politikası Komitesi'nden iki meslektaşı, BOE'nin daha fazla sıkılaştırmanın gereksiz yere sert bir resesyona neden olabileceğinden endişe duyduğuna dair şimdiye kadarki en net sinyali verdiler.

2021 sonundaki yüzde 0,1'den yüzde 5,25'e yükselen ana faiz oranının büyük kısmının henüz hissedilmediğini savunan Bailey, "Kesinlikle önemli miktarda aktarım söz konusu. Daha uzun bir aktarım olduğu, gecikmelerin daha uzun olduğu görülüyor. Bunu politika kararımızda hesaba katmak zorundayız" dedi.

Bailey, göstergelerin enflasyondaki düşüşün devam edeceğine işaret ettiğini belirtti ve "faiz açısından döngünün zirvesine çok daha yakınız" diye konuştu.