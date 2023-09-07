ABD’de tarım dışı iş gücü verimliliği beklenenden az arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 arttı.

Ağustos ayında yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,7 arttığı öngörülmüştü.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,2 düşüş kaydetmişti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde üretim yüzde 1,9 artarken, çalışma saati yüzde 1,5 azaldı.

Tarım dışı iş gücü verimliliği, nisan-haziran döneminde yıllık bazda ise yüzde 1,3 arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetindeki artış da yüzde 1,6'dan yüzde 2,2'ye revize edildi.

Birim emek maliyeti bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 3,3 artmıştı.