Apara Ekonomi ABD'de ekonomik faaliyet enflasyonun düşmesiyle birlikte ılımlı bir büyüme gösterdi
Giriş Tarihi: 7.9.2023 09:17 Son Güncelleme: 7.9.2023 09:18

ABD'de ekonomik faaliyet enflasyonun düşmesiyle birlikte ılımlı bir büyüme gösterdi

ABD’de ekonomik faaliyet enflasyonun düşmesiyle birlikte ılımlı bir büyüme gösterdi

Fed tarafından dün açıklanan Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomik büyümesi Temmuz ve Ağustos aylarında soğuyan işgücü piyasası ve yavaşlayan enflasyon baskıları nedeniyle ılımlı bir seyir izledi ve Fed'in faiz artışlarını tamamladığı ya da tamamlamak üzere olduğu yönündeki beklentileri destekledi.

Fed tarafından yayınlanan rapora göre, tüketici harcamaları yaz aylarında turizm ve seyahat harcamalarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha güçlü oldu. Ancak bazı bölgelerdeki iş bağlantıları, müşterilerin fazla tasarruflarının azalması nedeniyle harcamalarını desteklemek için krediye daha fazla güvendiklerini söyledi.

Fed'in 12 bölgesel banka bölgesinin çoğuna göre fiyat artışı ülke genelinde yavaşladı. Kâr marjları da düşüyor ve işletmeler maliyetleri fiyata daha duyarlı müşterilere yansıtmanın giderek zorlaştığını söylediler.

Raporda ayrıca, tüketici sektörünün kenarlarındaki bazı yıpranmalara dikkat çekilerek, artan sayıda hanehalkının koronavirüs salgını sırasında biriktirdikleri tasarrufları tükettikleri ve borçlanmaya daha fazla yöneldikleri belirtildi. Rapor aynı zamanda, daha fazla hanehalkının borçlarını yönetmekte zorlandığına dair kanıtlar buldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de ekonomik faaliyet enflasyonun düşmesiyle birlikte ılımlı bir büyüme gösterdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz