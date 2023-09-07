ABD’de ekonomik faaliyet enflasyonun düşmesiyle birlikte ılımlı bir büyüme gösterdi

Fed tarafından yayınlanan rapora göre, tüketici harcamaları yaz aylarında turizm ve seyahat harcamalarındaki artışın etkisiyle beklenenden daha güçlü oldu. Ancak bazı bölgelerdeki iş bağlantıları, müşterilerin fazla tasarruflarının azalması nedeniyle harcamalarını desteklemek için krediye daha fazla güvendiklerini söyledi.

Fed'in 12 bölgesel banka bölgesinin çoğuna göre fiyat artışı ülke genelinde yavaşladı. Kâr marjları da düşüyor ve işletmeler maliyetleri fiyata daha duyarlı müşterilere yansıtmanın giderek zorlaştığını söylediler.

Raporda ayrıca, tüketici sektörünün kenarlarındaki bazı yıpranmalara dikkat çekilerek, artan sayıda hanehalkının koronavirüs salgını sırasında biriktirdikleri tasarrufları tükettikleri ve borçlanmaya daha fazla yöneldikleri belirtildi. Rapor aynı zamanda, daha fazla hanehalkının borçlarını yönetmekte zorlandığına dair kanıtlar buldu.