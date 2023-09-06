Fed’in 2023 büyüme tahminlerini artırması bekleniyor

ABD'de tüketici harcamalarından konut yatırımlarına kadar her konuda beklenenden daha güçlü bir dizi verinin yayınlanmasının ardından, ekonomistler gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerini artırıyor. Hatta Atlanta Fed tarafından üretilen ve yaygın olarak takip edilen resmi olmayan bir tahmine göre üçüncü çeyrekte yıllık bazda %5,6 büyüme kaydedilecek.

"YÜZDE 5 ÇOK YÜKSEK GÖRÜNÜYOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Bu, politika yapıcıların kendi rakamlarını en son güncelledikleri üç ay öncesine kıyasla keskin bir dönüşe işaret ediyor; zira ortak görüş ekonominin bu çeyrekte duracağı yönündeydi. Temmuz-Eylül döneminde %3,7 büyüme öngören Santander Capital Markets ABD baş ekonomisti Stephen Stanley, "Tüketici harcamaları Haziran ve Temmuz aylarında güçlü seyretti, dolayısıyla üçüncü çeyrek bu noktada neredeyse pastanın içinde pişmiş durumda.Yüzde 5 çok yüksek görünüyor ama imkansız değil" dedi.

'2021'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ ÇEYREK OLACAK'

GSYH büyümesinin %3,2'nin üzerinde gerçekleşmesi, ABD'nin pandeminin ilk şokundan hızlı bir toparlanma yaşadığı 2021'den bu yana en güçlü çeyrek olacak.

Fed yetkilileri en son Haziran ortasında ABD için kendi projeksiyonlarını güncellediklerinde, medyan politika yapıcının GSYH'nin 2023'te sadece %1 büyüyeceğini düşündüğünü gösterdi.

Inflation Insights LLC Başkanı Omair Sharif'e göre, Merkez Bankası'nın 19-20 Eylül'deki politika toplantısının ardından açıklanacak yeni projeksiyonlarda bu rakam muhtemelen %1,8 veya %2'ye yükselecek ve işsizlik oranının görünümü daha düşük revize edilebilecek.

Sharif'e göre, büyümedeki artış Fed yetkililerinin gelecek yıl için öngördükleri gevşemeyi 100 yerine 75 baz puanlık faiz indirimine düşürmelerine de yol açabilir.