Birleşik Krallık’ta inşaat sektörü aktivitesi hız kesti

S&P Global/CIPS tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık'ta inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin bu yılın ağustos ayında 50,8 seviyesine gerilediği belirtildi.

Açıklamada, buna rağmen ağustos ayında inşaat sektörü PM verisinin ekonomistlerin 50,5 seviyesinde olan beklentisinin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

Ülkede geçen ay (temmuz) inşaat sektörü PMI verisi 51,7 seviyesinde tespit edilmişti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen S&P Global Piyasa Araştırmaları Direktörü Tim Moore, son aylarda konut inşasında, salgın dönemindeki kapanmalar hariç, 2009 yılının başından bu yana görülen en sert düşüşlerin yaşandığını hatırlattı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), 2021'in aralık ayından bu yana 14 kez faiz artırarak faiz oranını yüzde 0,1'den 5,25 seviyesine yükseltmişti.

Uzmanlara göre, faiz oranlarındaki artış, konut kredileri maliyetlerini yükselterek konut sahibi olmak isteyenlerin satın alım kararlarını ertelemesine neden oluyor.