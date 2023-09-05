Yeni Zelanda’da ürün fiyatları yılın en hızlı düşüşünü gösterdi

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu(ANZ) tarafından açıklanan ANZ ürün fiyatları endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 azaldı. Böylece 2022 yılının son ayında görülen yüzde 3,9 düşüşün ardından en yüksek gerileme görüldü.

Süt ve kuzu eti fiyatlarında hafif düşüş yaşandığı ayda, diğer gıda ürünleri için daha güçlü fiyat düşüşleri kaydedildi.

Ürün fiyatlarında yıllık bazda düşüş yüzde 14,7'den yüzde 14,2'ye indi.



Yeni Zelanda Doları bazında ise ürün fiyatlarında aylık yüzde 0,6 artış olurken, yıllık yüzde 9,2 düşüş kaydedildi.