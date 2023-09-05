Goldman, ABD’de resesyon ihtimalini düşürdü

Goldman Sachs, ABD'nin resesyona girme ihtimalini düşürerek daha önce yüzde 20 olarak öngördüğü ihtimali yüzde 15'e çekti.

Goldman'ın Baş Ekonomisti Jan Hatzius bir araştırma notunda, "Öncelikle, gerçek harcanabilir gelir, devam eden sağlam istihdam büyümesi ve artan reel ücretler sayesinde 2024'te büyüme yeniden hızlanacak gibi görünüyor. İkincisi, para politikasının 'uzun ve değişken gecikmelerinden' kaynaklanan artan sürüklemenin, ekonomiyi resesyona doğru iteceği fikrine hâlâ kesinlikle katılmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Goldman analisti, politika sıkılaştırmasının yarattığı engelin, "2024 başlarında tamamen ortadan kaybolmadan önce" azalmaya devam ettiğini düşünüyor.

Goldman'ın yüzde 15 olan tahmini, piyasa ortalaması olan yüzde 60'ın oldukça altında bulunuyor.

Goldman aynı zamanda ABD ekonomik büyümesi konusunda da emsallerinden daha iyimser ve 2024'ün sonuna kadar ortalama yüzde 2'lik bir ilerleme öngörüyor.