ABD’de LMI eşik değerin üzerine çıktı

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan ABD'de Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI), Ağustos ayında 45,4 puandan 51,2 puana yükseldi.

Endeks, önceki üç ayda eşik değer olan 50 puanın altında kalmıştı.

Endeks bu artışa rağmen hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 14'üncü ayda da devam etti.

Bu genişleme, endekste ölçülen 8 alt bileşenin tamamında yaşanan artışı yansıttı.

Açıklamada, "Genişlemeye yönelik bu hareketin, gördüğümüz daralmadan bir defaya mahsus bir sapma mı olduğu, yoksa genişlemeye doğru bir geri dönüş mü temsil ettiği henüz belli değil. Ancak Temmuz ayının ikinci yarısında gözlemlediğimiz aktivite artışının Ağustos ayına da sıçradığı görülüyor." denildi.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.