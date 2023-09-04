Tahvil yöneticilerinden Fed öngörüsü

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcıları Fed faiz artışı döngüsünün sonuna gelindiğini söyleyerek ABD tahvillerinde alım tavsiyesi vermeye başladı.

BlackRock Kıdemli Portföy Yöneticisi Jeff Rosenberg politika faizine hassas iki yıllık ABD tahvillerinin "satın al diye bağırdıklarını" belirtti. Yaklaşık 1,8 trilyon doları yöneten PIMCO'nun Portföy Yöneticisi Michael Cudzil ise tarım dışı istihdam verisinin tahvil piyasasındaki Fed'in faizleri bir süre sabit tutacağı, hatta sıkılaştırmaya son vereceği düşüncesini desteklediğini belirtti.

Cudzil "Eğer sıkılaştırma döngüsüne son verirlerse, gözler getiri eğrisini daha dik hale getirebilecek ilk faiz indirimine çevrilecek" yorumunu yaptı. MUFG ABD Stratejisti George Goncalves ise ABD iki yıllık tahvil getirisinin yüzde 4,5'e doğru düşebileceğini belirtti.

Goncalves'e göre canlı işgücü piyasası döneminin sonuna gelinmesi getiri eğrisinde kısa vadeli tahvillere yarayabilir. Ağustos ayında bir ara yüzde 5'i aşan ABD iki yıllık tahvil getirisi tarım dışı verisi sonrası yüzde 4,88 seviyesine gerilemişti