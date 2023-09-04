Moody’s’den revize: Çin’in 2024 yılı büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ABD'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltirken, Çin'in 2024 yılı büyüme tahminini düşürdü.

Moody's'e göre, ABD'de resesyon riski düşerken, Çin'in karşılaştığı zorluklar arttı.

Moody's tarafından yayımlanan raporda, "ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahminimizi 2023 yılı için Mayıs öngörümüzdeki yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükselttik ve altta yatan güçlü ekonomik ivmeyi kabul ettik." denildi.

Fitch'in geçen ayki not düşürmesinin ardından ABD'nin en üst seviye olan "AAA" notunu tutan, 3 büyük derecelendirme kuruluşundan tek kalan Moody's, yüksek faiz oranlarının ekonomiye fren etkisi yapabileceğini belirterek, 2024 büyüme tahminini yüzde 1 seviyesinde tuttu.

Moody's, "Mevcut ekonomik koşullar devam ederse Fed'in enflasyonda %2,0 hedefine doğru sürekli bir düşüş sağlamasının zor olacağına inanıyoruz. Bizim görüşümüze göre aşırı ısınmayı önlemek için trendin birkaç çeyrek altında bir büyüme gerekiyor." değerlendirmesi yaptı.

Buna karşılık Moody's, Çin'in ekonomik ve politik belirsizlikler, devam eden emlak sektörü sorunları ve yaşlanan çalışan nüfus nedeniyle zayıf iş dünyası ve tüketici güveninden kaynaklanan "önemli büyüme zorluklarıyla" karşı karşıya olduğunu belirtti.

Moody's, Çin'in bu yıl için büyüme tahminini yüzde 5'te tuttu, ancak 2024 tahminini daha önce yüzde 4,5'ten yüzde 4,0'a düşürdü.