Bakan Mehmet Simşek’ten enflasyon mesajı

Son dakika haberleri...TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ardından resmi sosyal medya hesabı üzerinden Ağustos ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"
Bakan Mehmet Şimşek enflasyonla mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, sürecin biraz zaman alacağını bir geçiş döneminde olunduğunu aktardı. Sonucun sabretmeye değer olacağını belirten Bakan Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız" dedi.
"SONUÇ SABRETMEMİZE DEĞECEK"
Bakan Mehmet Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.
Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."
Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuçta sabretmemize değecek.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 4, 2023
Enflasyonla mücadelede… https://t.co/aag0TfjihE