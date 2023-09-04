Bakan Mehmet Simşek’ten enflasyon mesajı

"BİR GEÇİŞ DÖNEMİNDEYİZ"

Bakan Mehmet Şimşek enflasyonla mücadeledeki kararlılığa vurgu yaparak, sürecin biraz zaman alacağını bir geçiş döneminde olunduğunu aktardı. Sonucun sabretmeye değer olacağını belirten Bakan Mehmet Şimşek, "Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız" dedi.