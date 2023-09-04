Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ağustos'ta yıllık yüzde 58,94, aylık yüzde 9,09 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 24,97 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 89,31 ile lokanta ve oteller oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 3,11 ile eğitim oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 16,61 ile ulaştırma oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 63,52, AYLIK YÜZDE 9,32 OLDU



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,77 olarak gerçekleşti.



YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE)



Yİ-ÜFE, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,41 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,97 artış gösterdi.



SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 54,41 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 66,42 artış, imalatta yüzde 54,41 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 8,21 azalış, ve su temininde yüzde 67,09 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 46,41, dayanıklı tüketim malında yüzde 61,05, dayanıksız tüketim malında yüzde 66,46, enerjide yüzde 20,70 ve sermaye malında yüzde 64,88 artış olarak gerçekleşti.



SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,41 ARTTI



Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 9,99, imalatta yüzde 5,41, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,16 ve su temininde yüzde 6,88 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 3,83, dayanıklı tüketim malında yüzde 8,74, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,67, enerjide yüzde 14,27 ve sermaye malında yüzde 4,04 artış olarak gerçekleşti.



YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Yıllık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 8,21 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme oldu. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 99,44, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 91,41, içecekler yüzde 81,79 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 19 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 10 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ



Aylık en düşük artış; yüzde 1,06 ile tütün ürünleri, yüzde 1,39 ile ana metaller, yüzde 1,79 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 21,85, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 18,93, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 18,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.