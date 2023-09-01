Rusya MB: Faizleri daha da artırma seçeneğini dışlamıyoruz

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina enflasyonist baskıları takip ettiklerini buna bağlı olarak faiz artışı olasılığını göz ardı etmediklerini açıkladı. Rusya Merkez Bankası artan enflasyon ve rublenin değerindeki keskin düşüş nedeniyle 15 Ağustos'ta yaptığı acil toplantıda faiz oranını 3,5 puan artırarak %12'ye yükseltmişti.

Gelecek toplantıda faiz indirilmesinin mümkün olmadığını belirten Nabiullina, "Faizleri enflasyonist risklerin artması nedeniyle artırdık. 2024 yılında enflasyon hedefine geri dönmemiz gerekli. Fiyatlarda sürekli düşüş gördüğümüzde faizi indirebiliriz" dedi.