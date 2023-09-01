Apara Ekonomi Morgan Stanley'e göre ECB'nin faiz artırımları sona erdi
Giriş Tarihi: 1.9.2023 16:05

Morgan Stanley'e göre ECB'nin faiz artırımları sona erdi

Morgan Stanley’e göre ECB’nin faiz artırımları sona erdi

Morgan Stanley, son ekonomik rakamların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz oranlarını daha fazla artırmayacağı anlamına geldiğine inanıyor.

Morgan Stanley ekonomistleri, bu hafta Euro bölgesinde hizmet enflasyonunun yavaşladığını gösteren verilerin, hızla kötüleşen ekonominin işaretlerini takip ettiğini ve bunun politika yapıcılar için dengeyi bu ay bir duraklama lehine değiştirebileceğini savundular. Morgan Stanley daha önce Eylül ayında bir faiz artırımı yapılacağını öngörüyorlardı.

Jens Eisenschmidt'in de aralarında bulunduğu ekonomistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "ECB faiz artırımı çağrımızı değiştiriyoruz ve Eylül ayında bir duraklama bekliyoruz. Artık nihai oranı %3,75 olarak görüyoruz" dedi.

Eisenschmidt ve meslektaşları, Ağustos ayında hizmet enflasyonunun %5,6'dan %5,5'e gerilemesinin, enerji ve gıda gibi daha değişken bileşenleri dışarıda bırakan çekirdek enflasyonda zirvenin artık geçmişte kaldığı tezini desteklemede önemli bir faktör olabileceğini belirtti.

Morgan Stanley, "ECB sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaştıkça kalıcı enflasyon riskinin azalması" nedeniyle makro zeminin, enflasyonu dışarıda bırakan reel getiriler için özellikle elverişli hale geldiğine inanıyor.

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Morgan Stanley'e göre ECB'nin faiz artırımları sona erdi
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