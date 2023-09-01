IMF’den küresel faiz açıklaması

IMF Birinci Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, Güney Afrika Merkez Bankası'nın düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, artan jeopolitik parçalanma, zorlu mali koşullar ve iklim değişikliğinin artan maliyetleri nedeniyle dış koşulların yükselen piyasalar için daha zorlu hale geldiğini söyledi.

Konferans için hazırlanan konuşmasında "Pandemi ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, tedarik zinciri güvenliği ve daha geniş anlamda ulusal güvenlikle ilgili meşru kaygıları artırdı" ifadelerine yer veren Gopinath, iklim değişikliği ile ilişkili gelişmelerin uzun vadede büyük maliyetlere yol açabileceğini, bazı çalışmaların 2030 yılına kadar ihtiyacı 2 trilyon dolar olarak tahmin ettiklerini vurguladı.

Gopinath, IMF'nin küresel faiz oranlarının "uzunca bir süre" yüksek kalmasını beklediğini söyledi ve daha sık olumsuz arz şokları olasılığı göz önüne alındığında oranların "düşük dönemine" uzun süre asla geri dönmeyebileceğini ekledi.

IMF'nin aynı zamanda küresel ticaretin parçalanmasındaki "rahatsız edici" artışı da yakından izlediğini ve bunun Güney Afrika da dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasaların çoğunun gayrisafi yurtiçi hasılasını düşürebileceği uyarısında bulunduğunu söyledi ve bazı ülkelerde kayıpların GSYH'nin %10'una kadar çıkabileceğini ifade etti.